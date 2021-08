Gabi Bădălău a gafat-o din nou?! Bianca Drăgușanu l-a “taxat” în aeroport

11:00

Sofia Vicoveanca a fost aspru criticată în urma unei ieșiri nervoase pe care a avut-o chiar pe scnea Festivalului Haiducilor de la Grinţieş, judeţul Neamţ. În timp ce evolua pe scena Festivalului Haiducilor de la […] The post Sofia Vicoveanca, reacție acidă la Festivalul Hiducilor: ”A fost un gest foarte urât din partea mea” appeared first on Cancan.