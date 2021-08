Şoferii dau testul răbdării în vămile din România. Se așteaptă ore în șir pentru controlul documentelor

15:00

Bulgaria se află și în acest an în topul preferințelor românilor pentru vacanța la mare. Vecinii bulgari îi întâmpină pe turiști cu oferte imbatabile pentru finalul sezonului estival. Poate și de aceea, numărul românilor care aleg să-și petreacă sejurul pe litoralul bulgăresc este în continuă creștere de la an la an.