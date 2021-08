Thalia, în costum de baie la 50 de ani! Artista și-a serbat ziua de naștere la piscină

09:10

În cadrul zilei precedente au fost extrase grupele Ligii Campionilor la fotbal. Formațiile calificare în această fază a competiției au fost împărțite în 4 urne valorice din care s-a extras componența finală. Grupele Ligii Campionilor, […] The post Am aflat componența grupelor Ligii Campionilor! Messi vs Guardiola este “capul de afiș” al acestei faze a competiției appeared first on Cancan.