Clipe de coșmar pentru Andreea Marin: ”Am fost urmăriți! Era să facem accident în acea zi”

18:30

Un tânăr a evadat din sediul Poliției din Urziceni acum trei zile, iar acum a fost capturat. El reușise să fugă pe geamul de la baie. Bărbatul are 18 ani și este acuzat de furt.