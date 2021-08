Maia Sandu: Cea mai mare problemă e corupția și faptul că acei care au furat nu sunt pedepsiți

18:10

Academia de Științe a lansat un apel către șefa statului, premier și președintele parlamentului de a schimba articolul 13 din Constituție care se referă la denumirea limbii de stat. Ce crede omul de la firul ierbii despre renunțarea la sintagma de „limbă moldovenească” din Constituție? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. * * *„Repunerea în normalitate legislativă a denumirii corecte a limbii noastre ar pune capăt infinitelor discuții inutile care se duc în jurul acestei probleme, tuturor speculațiilor care se fac de câteva decenii, ar spori imaginea republicii în întreaga lume și ar asigura procesul ei de integrare europeană”, se spune în apelul Academiei de Științe a Moldovei, adresat conducerii statului, solicitându-le modificarea denumirii limbii de stat în Constituție, numind-o limba română. Europa Liberă a întrebat oamenii întâlniți la întâmplare la Cimișlia ce cred ei despre disputa care are loc în Republica Moldova de peste 30 de ani pe tema limbii oficiale.– „Să-și spună verdictul filologii și să fie transmis la fiecare cetățean și după asta n-o să mai fie discuții.”Europa Liberă: De ce credeți că unii cetățeni nu se împacă cu gândul că denumirea corectă e limbă română?– „Din necunoaștere. Hai atunci rămânem, ne întoarcem înapoi la Uniunea Sovietică, nu mergem spre Uniunea Europeană, dar așa, stăm pe loc și nu mai vrem viitor la copii, și nu mai vrem Moldova să se dezvolte, să creștem, hai să rămânem la sapa de lemn.”Europa Liberă: Dar în societate se vorbește corect limba română?– „Vine o generație nouă cu un limbaj foarte frumos. Pentru noi e mai complicat, după 50 e mai complicat, dar vine o generație foarte frumoasă, cu un limbaj frumos, cu un vocabular frumos, extraordinar.”Europa Liberă: Ideea că mai întâi să avem ce pune pe limbă și după asta despre limbă, ce limbă corect se vorbește sau ce ar trebui să spună Constituția?– „Nu, nu, nu, dacă nu avem cunoștințe – nu o să avem ce mânca, eu vă spun. Hrana spirituală este tot atât de prețioasă ca și cea alimentară.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii care sunt cele mai importante sărbători naționale.– „Toate sărbătorile sunt importante, și creștinești, și naționale. Suntem plecați din țară deja de 13 ani, muncim acolo, dar când ajung sărbătorile creștinești îți dă o dorință de casă, fiindcă plaiul Mioriței oriunde a-i fi, oriunde te-ai duce – te atrage acasă.”Europa Liberă: Sfârșitul lunii august înseamnă și două sărbători: Independența și Ziua limbii.– „Mă doare inima că prin toate dughenele îi limba rusă, la noi doar s-a primit limbă de stat limba română, rusul trebuie să învețe limba maternă, limba mamei, limba Mioriței, așa se zice. Știți, la noi a fost, cum să zicem așa, sau cu „kuliokul”, comuniștii, ei toți au fost nu pentru lume, dar cred că au fost împotriva lumii. Eu trag nădejde la Maia Sandu, toți, toată lumea ceea de peste hotare, noi vrem să venim acasă.”Europa Liberă: Dar acolo, peste hotare, ce limbă vorbiți?– „Limba italiană, acolo nu poți să vorbești o altă limbă. Dacă muncești la italieni, limba maternă e italiana. Nu ca la noi, muncesc rușii, găgăuzii și tot ceilalți și fiecare-i cu limba lui. Nu-i așa, oameni buni, haideți să fim moldoveni!” Europa Liberă: Academia de Științe a venit cu un demers către legislativ să modifice art. 13 din Constituție. Credeți că e nevoie să fie modificată Legea Fundamentală?– „E nevoie, fiindcă trebuie să facem așa ca să vorbim toți românește. Oameni buni, lăsăm necazurile, nevoile și parlamentul, nou-alesul parlament să primească decizia de a fi limba română.”Europa Liberă: Dar nu ajung suficiente mandate eventual chiar dacă ar exista această intenție sau dacă ar fi o prioritate această problemă pentru deputați.– „Lumea i-a ales pe stimații noștri deputați cu nădejdea aceea că s-a face ceva în țara asta, s-or uni toți împreună și s-ar primi o decizie pentru lume, nu pentru dânșii, să ne unească toți împreună, mă doare inima, de-acu am 70 de ani, dar îmi pare rău că se distruge ceea ce a fost făcut de strămoșii noștri.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Cimișlia și întrebăm cetățenii cum sărbătoresc zilele naționale.– „Le respectăm și ne plac, le așteptăm, că totuși îs ale noastre, ale Moldovei. De bucurie tocmai îmi dau ochii în lacrimi, tare le aștept.”Europa Liberă: Pe 31 august ce este sărbătorit în Republica Moldova?– „Limba noastră, limba națională a noastră.”Europa Liberă: Și care e limba?– „Română, clar lucru.”Europa Liberă: Disputa asta referitoare la denumirea corectă a limbii există încă din 1989 și, iată, îs 32 de ani.– „Eu deja am cetățenie română și, uitați-vă, când am luat actele mamei, cum era în biserică, îi scris în română județul Cahul și scrisul e în română. Păi, ce să mai căutăm și să mai vorbim, dacă din biserică era, și e română? Eu îs numai pentru română și așa mă și socot.” Europa Liberă: Academia de Științe a cerut parlamentului să modifice art. 13 din Constituție, art. 13 a ajuns să fie unul buclucaș, pentru că acolo e scris „limba moldovenească”. Credeți că e cu șansă în actualul parlament să fie modificată Constituția, inclusiv acest articol?– „Nu, nu e moldovenească! Care moldovenească? Uitați-vă, eu mă uitam chiar sora e în Belgia, păi, dacă îs în Belgia, nu e limba belgiană, dar e limba franceză. Că se vorbește peste tot: „Noi suntem din Moldova...”. Ș-apoi ce dacă suntem din Moldova, oameni buni? Suntem din Moldova, dar e limba română! Așa e! Eu așa socot.”Europa Liberă: Dar credeți că e cu șansă în actualul parlament să fie modificat acest articol?– „Nu pot să spun, dar aș dori mult ca să fie schimbat, care moldovenească? O să fie română și nu o să fie nicio problemă.”Europa Liberă: Se vorbește corect limba română?– „La noi, la sud, totuși altfel se vorbește, altfel se vorbește.”Europa Liberă: Dar cu rusisme...– „Asta mă omoară, cu rusisme și când iaca îi aud cum zic: „Acum mi-am pus otoplenie”... – „E încălzire, măi, există așa cuvânt, chiar n-ați auzit niciodată că e încălzire?” – „Mă duc să-mi iau o korobkă”. – „E ladă, cutie, n-ați auzit?”. Și nu vor să se gândească, pur și simplu nu vor să se gândească. Eu îmi învârtesc aici, când fiul și nepoții le place să vorbesc corect și mereu îmi fac observație: frumos, mămica, vorbește.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la sud, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii despre sărbătorile naționale și cum se sărbătoresc ele în țară.– „Fiind departe de casă, că 21 de ani îs în diasporă, dar revenind la baștină întotdeauna mă zgârie, mă zgârie în adâncul sufletului...”Europa Liberă: Vorbim despre 31 august și cum e sărbătorită această zi.– „De când îs peste hotare încă niciodată nu s-a nimerit ca să fiu acasă pe 31 august.”Europa Liberă: Ce limbă se vorbește în Moldova?– „Se vorbește limba română! Chiar acum mergând prin piață un vânzător: „Așa-i, doamnă, că noi vorbim românește”? Zic: „Da, desigur, românește!”, cu toate că iaca mai sunt încă și care vorbesc rusește. Ei, mă rog...” Europa Liberă: Disputa aceasta, limbă moldovenească/limbă română...– „Nu, nu, nu! Îi limbă română și nu mai trebuie să mai încurcăm noi ițele și să ne bucșim capul, ne umplem capul cu diferite versiuni.”Europa Liberă: Academia de Științe cere legislativului, deputaților din parlament să modifice art. 13.– „Și foarte bine, și foarte bine! Da, când s-a proclamat independența era scris limba română.”Europa Liberă: Care sunt cele mai importante sărbători naționale?– „Este Ziua Independenței, care nu se sărbătorește și Ziua Limbii, care nu se aplică.” Europa Liberă: Dar această dispută, de peste 30 de ani ce limbă se vorbește în Republica Moldova, se poate să i se pună punct acestei dispute?– „Este română, trebuie scoasă întrebarea asta din start, limba este româna, la americani nu este limba americană – este limba engleză, americanii îs americani, așa și moldovenii - moldoveni, dar limba-i română. Și punct.”Europa Liberă: Dar se vorbește corect în societate?– „Asta-i altă întrebare, pentru că noi avem un moldovenism al nostru, graiul moldovenesc, dar limba-i română și asta-i tot.”Europa Liberă: Pe 31 august ce să sărbătorește?– „Pe 31 – Ziua limbii.”Europa Liberă: Și ce limbă se vorbește în Republica Moldova?– „Română, moldovenească, română, d-apoi toți au pașapoarte române, toți au, toți copiii au, limba moldovenească și română, dar e tot una.” Europa Liberă: Academia de Științe a venit cu o propunere pentru parlament să modifice art. 13. Dvs., cetățenii, ce ziceți, trebuie modificat acest articol și să se pună capăt acestei dispute din societate care-i denumirea corectă a limbii?– „D-apoi este Maia Sandu, partidul acesta, noi pe acesta l-am ales, PAS, acesta parcă e mai corect, mai așa, dar aceia toți ne-au amăgit, au zis că o să ne mărească pensia. Ce pensie, cu un leu mi-au mărit pensia? Bătaie de joc, dar o să vedem acum de la 1 octombrie ce spune...”Europa Liberă: Dar Dvs. ce ziceți, deputații trebuie să ia în considerare acest apel al Academiei de Științe referitor la denumirea corectă a limbii?– „De-amu ei știu mai bine, că-s mai tineri, dar noi suntem bătrâni.”Europa Liberă: Dar Dvs., ca cetățean, cum ați vrea?– „Îi totuna, ori moldovenească, ori română, e tot aceeași.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Cimișlia și vorbim despre sărbătorile de la finele lunii august. Care sunt cele mai importante sărbători naționale?– „Limba noastră, iaca, Ziua Independenței acum o să fie, la noi pe 28 îi hramul...”Europa Liberă: Ați amintit și despre Sărbătoarea națională Limba Noastră, ce limbă se vorbește în Republica Moldova?– „E limba moldovenească, dar la noi se zice limbă română, dar, indiferent care limbă se vorbește, în care limbă, eu cred că trebuie să fim toți uniți, să ajungem toți la un numitor comun.” Europa Liberă: Este un demers din partea Academiei de Științe care cere deputaților să modifice art. 13 din Constituție, limba moldovenească trebuie să fie înlocuită cu limba română.– „Nu sunt de acord cu asta, noi suntem moldoveni, dar românii – români. Deci, dacă Republica Moldova, Moldova, înseamnă că trebuie să fie limbă moldovenească, ca să trăim toate națiile împreună bine, să găsim limbă comună, să nu ne urâm, să nu ne contrazicem.”Europa Liberă: Dar până la urmă cine trebuie să decidă denumirea corectă a limbii?– „Știți, asta-i așa o problemă că mulți...”Europa Liberă: De 32 de ani...– „Majoritatea persoanelor, moldoveni eu vreau să zic, au buletine românești, pentru că cu buletinul românesc poți să pleci în orice țară și e clar că fiecare îi cu poziția lui. Eu nu-s de acord, noi suntem în Moldova, Republica Moldova, limba moldovenească, dar vorbește în care limbă vrei.” Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Cimișlia și întrebăm cetățenii cum sărbătoresc zilele naționale.– „Sărbătorim foarte bine. А можно я по-русски скажу? (Se poate să spun în rusă?)”Europa Liberă: Da.– «Праздник хороший и мы празднуем и любим этот праздник, и День независимости, и День языка. И надо не только праздновать День языка, надо учить его.» („Este o sărbătoare bună și noi sărbătorim și adorăm această sărbătoare, atât Ziua Independenței, cât și Ziua Limbii. Și nu trebuie doar să sărbătorim Ziua limbii, ci trebuie să o învățăm.”) Europa Liberă: А трудно учить? (Dar este greu de învățat?)– «Я родилась в Бессарабке, там училась и там были все русскоязычные вокруг и русская школа и мы даже относились к обучению румынскому так, несерьёзно. Вот как я знаю немецкий, вот так я знаю и румынский и даже на немецкий я лучше пишу, потому что сейчас я директор предприятия, нашего индивидуального, и очень часто я жалею, что я не учила вовремя, это мне очень мешает.» („M-am născut la Basarabeasca, am învățat acolo, în jur erau toți vorbitori de rusă și școala era cu predare în limba rusă. Noi am avut o atitudine neserioasă în privința studierii limbii române în școală. De aceea cunosc germana la același nivel cu româna, ba chiar scriu mai bine în germană. Acum sunt directoarea unei întreprinderi individuale și de foarte multe ori regret că nu am învățat la timp, chiar mă deranjează acest lucru.”)Europa Liberă: Не учили румынский? (Nu ați învățat româna?)– «Да, румынский. Потому что бумагу или какой-то документ составить, я должна обращаться или к сыну, или к мужу за помощью, поэтому я советую людям, которые не знают румынский, он же наш государственный язык всё-таки, надо учить его, потому что им легче будет продвигаться по жизни и на любой должности они будут чувствовать себя уверенно, не нуждаться в чьей-то помощи и уверенные, и активны будут.» („Da, română. Pentru că atunci când trebuie să întocmesc o hârtie sau un act oarecare sunt nevoită să apelez fie la fiul meu, fie la soțul meu după ajutor, așa că îi sfătuiesc pe cei care nu știu limba română s-o învețe. Este limba noastră de stat, la urma urmei trebuie s-o învețe, pentru că le va fi mult mai ușor să se descurce în viață și în orice funcție se vor simți încrezători, nu vor avea nevoie de ajutorul cuiva, vor avea încredere și vor fi activi.”) Europa Liberă: А в принципе молдавский или румынский? (Dar în principiu e moldovenească sau română?)– «Румынский. Я так думаю, что эта проблема уже уходит, уже все поняли, что это всё-таки румынский язык.» („Română. După părerea mea, această problemă dispare, deja toți au înțeles că totuși aceasta-i limba română.”)Europa Liberă: А политизирована эта проблема? (Este politizată această problemă?)– «Как-то была на каком-то этапе, но сейчас люди уже начинают понимать на самом деле, что это принципиально, что это румынский. Язык довольно-таки приятный и звучит красиво. Раньше вот когда в школе были безобразно учили и казалось, что, ой, не сравнить с русским, русский конечно красивее, но русский красивый язык, но румынский тоже, если так прислушаться, он звучит совершенно красиво, очень красиво, так что надо учить. Все должны знать государственный язык, это непременно, это для граждан…» („Cumva a fost la un moment dat, dar acum oamenii încep deja să înțeleagă că, de fapt, acest lucru este important, că într-adevăr este limba română. Este o limbă destul de frumoasă și sună frumos. Pe când eram elevi n-o învățam la școală, ni se părea că, oh, nu se poate compara cu rusa, rusa este cu siguranță mai frumoasă. Da, rusa este o limbă frumoasă, dar și româna, dacă o asculți atent sună absolut frumos, foarte frumos, așa că trebuie s-o învățăm. Cu siguranță, toată lumea ar trebui neapăsat să cunoască limba de stat, aceasta este în beneficiul cetățenilor... " Europa Liberă: А Вы знаете, что и в парламенте есть депутаты, которые не владеют румынским? (Dvs. știți că în parlament sunt deputați care nu cunosc limba română?)– «Есть такие, но я думаю, что они тоже жалеют об этом, им тоже иногда трудно объяснятся. Для человека же лучше когда он уверен в себя. Я думаю, что на государственном уровне должно решаться всё, должно обучение быть поставлено нормально, должны серьезно все подходить к этому вопросу, должны быть серьёзные экзамены, курсы обязательно, я думаю, что даже многие взрослые люди, такие как я, бабушки, тоже пойдут на курсы с удовольствием, я бы с удовольствием пошла. Так что проблем надо решать по-хорошему, с любовью и будет всё нормально.» („Există astfel de oameni, dar cred că și ei regretă, uneori le este greu să se explice. Pentru o persoană este mai bine atunci când are încredere în sine. Cred că totul ar trebui rezolvat la nivel de stat, educația ar trebui să fie livrată normal, toată lumea ar trebui să abordeze această problemă cu seriozitate, ar trebui să existe examene serioase și niște cursuri ar fi obligatorii. Cred că și mulți adulți, alde mine, bunici, vor merge și ei cu plăcere, chiar mi-ar plăcea să merg la cursuri. Deci, problemele trebuie rezolvate într-un mod amiabil, cu dragoste și totul va fi bine”.)Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii dacă serbează zilele naționale.– „Lucrez ca profesoară la școală și noi cu elevii serbăm întotdeauna sărbătorile naționale.”Europa Liberă: Și pe 31 august va fi Ziua limbii...– „Limba Noastră cea Română...”Europa Liberă: Cum se numește limba în Republica Moldova?– „Limba română, noi socotim că limba română este limba noastră.”Europa Liberă: Academia de Științe a venit cu un demers către aleșii poporului să modifice art. 13. E nevoie să fie schimbat acest articol din Constituție?– „Trebuie să-l modifice!”Europa Liberă: Dar în parlament ca să fie modificată Constituția trebuie 67-68 de voturi.– „Sperăm că o să găsească, tragem nădejde că o să găsească și o să ne facă și viața mai bună, și traiul mai bun, și pensiile se vor ridica, și salariile se vor ridica.” Europa Liberă: Limba se vorbește corect în societate sau e schimonosită?– „Nu, chiar foarte stâlcit, nimeni nu vorbește pur, curat românește.”Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Cimișlia. Cum sunt sărbătorite zilele naționale în Republica Moldova?, întrebăm cetățenii.– „Sărbătorirea este cam încordată. În primul rând este politizată excesiv. Toți încearcă să tragă turta la dânșii, să-și asume mai multe merite în organizarea festivităților, nu a luptei cu adevărat pentru eliberarea națională...”Europa Liberă: Pe 31 august ce se sărbătorește în Republica Moldova?– „Pe 31 august noi vom sărbători Ziua Limbii Române.”Europa Liberă: Dar știți că în Constituție art. 13 spune că limba de stat este „limba moldovenească”?– „Eu cred că Constituția a rămas în spatele evenimentelor.”Europa Liberă: Academia de Științe a venit acum cu o propunere pentru deputați să modifice acest art. 13 și să includă limba de stat limba română.– „Da, să revină la adevăr! Eu susțin acest lucru.”Europa Liberă: Dar nu sunt suficiente voturi în parlament.– „Pentru actuala guvernare este o probă, o probă pe care trebuie s-o treacă.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii dacă sărbătoresc zilele naționale. Care sunt sărbătorile cele mai importante?– „27, 30, sărbătorile acestea.”Europa Liberă: Și le sărbătoriți?– „E clar lucru, sărbătorim. Sunt și, mă rog, de acestea ortodoxe, dar acestea le sărbătorim și noi.”Europa Liberă: Ce limbă se vorbește în Republica Moldova?– „Limba română.”– „Chiar cum am învățat-o, așa o vorbesc.”– „Nu, mergem pe limba română!”Europa Liberă: Academia de Științe a propus parlamentului să modifice art. 13 din Constituție.– „Asta cum aveți în vedere?”Europa Liberă: Să schimbe din „limbă moldovenească” în limbă română. E nevoie?– „Cred că da. Ar fi bine să pună punct acestei probleme.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii: sărbătoriți zilele naționale ale țării?– „Nu.”Europa Liberă: De ce?– „De-atâta că nu sunt mulțumită.” Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție la Cimișlia și întrebăm localnicii despre sărbătorile naționale. Care sunt cele mai importante?– „Independența, Limba Noastră – sărbătoare care nimeni în lume n-are Ziua limbii, care ne durea sufletul că încet-încet învățam toți rusește, poporul...”Europa Liberă: Care-i denumirea corectă a limbii?– „Și moldovenească, și română – ele-s tot una, e aceeași limbă, numai că la moment fiecare poate să o numească cum dorește, dar să vorbească, principalul să vorbim. Iată, eu am terminat în Kazahstan, am trăit vreo 20 de ani acolo și tot în limba rusă am învățat, m-am întors acasă, da, a fost cam greu la început, dar încet-încet...”Europa Liberă: Mai folosiți rusisme când vă exprimați?– „Da, știți, am lucrat și lector în institut acolo, acum m-am prins că eu stau și mă gândesc...”Europa Liberă: Acum este o inițiativă trimisă parlamentului ca să fie modificat art. 13 din Constituție. E nevoie să fie modificat acest articol din Constituție?– „Când a fost primită Declarația de Independență s-a spus că limba oficială a statului e limba română, dar s-a făcut modificarea aceasta, iar pe...”Europa Liberă: Agrarienii atunci au votat pentru „limbă moldovenească”.– „Da, în loc să facă ceva pentru țara asta, ei tot timpul limba, ba e moldovenească, ba e română.”Europa Liberă: Acum e nevoie să fie modificat acest art. 13, din „moldovenească” în română?– „Ca să fie română – da!”Europa Liberă: Dar nu se ajung voturi.– „Nu cred eu.” Europa Liberă: Ca să fie modificată Constituția, trebuie două treimi din deputați să voteze pentru schimbare.– „Eu cred că se vor găsi oameni deștepți, patrioți ai neamului, dar mai degrabă deștepți, care mai citesc istoria, dar asta-i politică, când vine un partid face invers. Unul face ceva bine, altul strică, că a fost rău și împotriva limbii, ba o schimbă, ba e așa, când sunt atâtea lucruri de făcut în țara asta ca să trăiască oamenii aceștia civilizat, să nu...”Europa Liberă: Dar știți cum vă spuneau politicienii, că mai întâi trebuie de avut ce pus pe limbă și după asta de vorbit despre numirea corectă a limbii?– „Când o să vorbim corect, eu cred că o să găsim și ce-i de pus pe limbă.” Europa Liberă: Dacă ar fi să comparați cum se vorbea în 1989 și cum se vorbește astăzi în societate, s-a îmbunătățit situația?– „Da, copilașii care cresc, care învață vorbesc foarte frumos româna. Mă mândresc cum vorbesc ei, bravo!”Europa Liberă: Și pentru Dvs. 31 august e o sărbătoare?– „O sărbătoare foarte mare. Eu am trăit în Kazahstan și mă durea sufletul, eu mă suiam în avion și veneam la adunări din Kazahstan sau din...”Europa Liberă: La adunări naționale?– „Da, veneam așa că aveam speranță, credeam că poporul nostru e muncitor, o să se ridice în vreo câțiva ani, dar, iaca, au trecut 30... La mulți ani limbii române, la mulți ani Republicii Moldova!”* * *Păreri adunate la Cimișlia. Localnicii spun că limba moldovenească și limba română sunt aceleași. Acum 32 de ani, încă pe vremea URSS, la Chișinău legislativul de atunci vota atribuirea statutului de limbă de stat limbii române numită încă moldovenească. Despre Ziua Limbii Române, care este sărbătorită la 31 august, am discutat și cu Mircea V. Ciobanu, scriitor, critic literar, editor de carte. L-am întrebat ce crede el despre această sărbătoare a limbii române: Mircea V. Ciobanu: „Tot ce ține de sărbătoare mă interesează mai puțin. A venit poate timpul să scoatem această sărbătoare de pe agenda noastră, cu condiția că limba română a atins un nivel pe care ni l-am dorit noi atunci când luptam pentru limbă și alfabet, în ’88-’89.”Europa Liberă: Totuși, dacă ar fi în viață Vlad Pohilă, el ar spune că s-a ajuns ca pe o autostradă cu dublu sens, pe de o parte sunt niște realizări vizibile, palpabile, pe de altă parte se mai bate pasul pe loc?Mircea V. Ciobanu: „Tocmai asta am avut în vedere, că la capitolul sărbători, inclusiv omagierea limbii române, în toate instituțiile, de la Piața Marii Adunări Naționale și până la o grădiniță de copii, aici stăm foarte bine. Sărbătorim frumos, cântăm frumoase cântece și recităm poezii despre limba română. Probabil că și ele își au un rost. Eu mai puțin le înțeleg, pentru că v-am spus, mai puțin mă interesează ce înseamnă sărbătoarea limbii române și mai mult mă interesează ce se întâmplă cu limba română în celelalte 364 de zile ale anului.” Europa Liberă: Din Piața Marii Adunări Naționale până la Piața Centrală e o aruncătură de băț...Mircea V. Ciobanu: „A fost un timp, și nu au trecut prea mulți ani, vreo 30 și puțin...”Europa Liberă: 32.Mircea V. Ciobanu: „Da, 32, când până și în Piața agricolă, ca să nu mai vorbesc de celelalte unități de comerț, se vorbea rusește și în sensul acesta avem un foarte mare pas înainte, se vorbește în limba română. Faptul că la piață se vorbește infect este și o consecință a acestei răspândiri tot mai masive și mai masive a limbii române. Plus la asta mai este încă o piață foarte populară, în care se vorbește infect și noi putem s-o urmărim, pentru că suntem și noi abonați acolo. E vorba de rețelele de socializare. Foarte multă lume care a învățat la școală și a spus că nu-i trebuie pentru nimic în lume limba română sau orice altă limbă, într-un moment s-a pomenit că trebuie să comunice, iar în aceste medii se comunică mai ales în scris. Oameni care nu s-au gândit că scrisul le va prinde bine vreodată acum au început să scrie și, ei fiind foarte mulți, vă dați seama cât de infect se comunică deja pe această piață, nu în Piața agricolă. Deci sunt niște consecințe firești, nu văd aici o tragedie. Pentru mine problema este de puțin altă natură. Mie mi se pare că noi dramatizăm această situație și ea într-adevăr este în bună parte dramatică – se vorbește infect, se vorbește incorect, nu se încearcă și, din păcate, asta se întâmplă și în mijloacele de informare în masă, și în presa scrisă, dar mai ales la radio și mai ales la televizor. Nimeni nu mai urmărește ceea ce încercau mai înainte să facă unii lingviști, să fixeze, să formuleze anumite pretenții și să le trimită celor care vorbesc să încerce cât de cât se le repare. Nu-și mai bate capul nimeni de asta. Asta este partea proastă a lucrurilor, or pentru asta nu e nevoie să fie niște legi sau să fie scris în Constituție că-i limba română, nu asta schimbă starea de lucruri. Fiecare dintre noi are astăzi această posibilitate, are posibilitatea să meargă la bibliotecă și să citească cele mai bune cărți. Cine ne mai încurcă să citim câte 20 de pagini de dicționar?” Europa Liberă: Totuși s-au înregistrat anumite succese, pentru că se vorbește și în parlament româna, și la ședințele guvernului, și în instanțele judiciare, și în instituțiile de învățământ.Mircea V. Ciobanu: „Da, eu nu am nimic împotrivă, sigur că da.”Europa Liberă: Dar totuși e politizat acest subiect și aici vreau să vă aduc cu gândul. Acest articol 13 din Constituție rămâne a fi unul buclucaș, pentru că s-a pronunțat și Curtea Constituțională, dar parlamentul nu a mai intervenit. Acum iarăși li se solicită celor care au ajuns la putere și care au 63 de mandate, dar nu suficiente ca să modifice Legea Fundamentală, să încerce să repare această greșeală. Dvs. ce punct de vedere împărtășiți? Va fi capabil actualul legislativ să intervină, trebuie să intervină? S-ar pune punct politizării acestui subiect care ține de problema identitară, problema limbii, problema istoriei?Mircea V. Ciobanu: „Acum, cu raportul foarte exact de forțe în parlament, nu este posibil și nu prea am înțeles care a fost sensul adresării celor de la Academie, care știu să numere până la 67 și să înțeleagă că nu există această majoritate favorabilă unui vot pentru limba română. În sensul acesta este regretabil faptul că în genere noi ajungem să mai discutăm despre asta când lucrurile erau limpezi pentru început. Chiar și cei care propuneau cândva să scriem limba română, între paranteze moldovenească, tot își dădeau seama că este română, dar hai să scriem și moldovenească, să nu supărăm pe cei de acolo sau de dincolo etc., etc. Într-adevăr au politizat problema, dar eu cred că esențial nu este denumirea ei, pentru că în școală se predă limba română și toți știu că vorbesc limba română. Ce facem cu decizia parlamentului? Păi, dacă tot rămâne că noi trebuie s-o facem, foarte simplu, înseamnă că trebuie să votăm un parlament care să voteze și limba română și unul, probabil, care să anuleze decizia de înlocuire a imnului „Deșteaptă-te, române!”. Adică în ceea ce ține de abordarea politică a problemei, ca să-i spunem așa, sigur că este normal să fie scris limba română, dar mai mult de aceea că mie mi-e rușine de faptul că nu-i scrisă denumirea adevărată, mai ales că avem atâtea decizii deja ale Academiei de Științe, atunci când ea s-a pronunțat ca instanța supremă în această decizie, pentru că este o decizie științifică. Revin la ceea ce spuneam eu anterior, la lucrurile pe care putem noi să le facem, fiecare dintre noi, pentru că nu doar pentru mine ca scriitor, ca editor de carte este importantă limba română, pentru că este instrumentul nostru de lucru, ci și pentru foarte multă lume care comunică. Și aici chiar depinde de noi. V-am zis, frumoase-s Zilele limbii române pe 31 august, dar pe mine mă interesează ce se întâmplă a doua zi după asta și în continuare.” Europa Liberă: Dar mai sunt politicieni, de exemplu, care spun: „dacă nu spui limbă moldovenească, înseamnă că nu respecți Constituția”? De asta ziceam că este buclucaș acest articol 13 și mai rămâne a fi generator de situații penibile care persistă de peste trei decenii. La Comrat, la Tiraspol deseori poți să auzi că ți se spune că în Constituție e limba moldovenească și de ce nu-i spui așa cum e scris în Legea Fundamentală.Mircea V. Ciobanu: „Pot să aibă unii un pseudo-argument că așa-i scris în Constituție, dar noi știm că vorbim limba română și cred că asta trebuie s-o spunem în mediile în care putem nu doar să ne impunem opinia, dar putem la dorința cuiva să polemizăm, numai cu fapte, cu argumente. Sigur că este absolut regretabil, ce să mai vorbim? Dar dacă nu avem această majoritate, înseamnă că tot de noi depinde, înseamnă că trebuie să avem această majoritate care să schimbe și în Constituție să fie scris.”Europa Liberă: Paradoxul societății Republicii Moldova e că mulți reprezentanți ai altor etnii îi spun limbă română, iar unii politicieni, unii reprezentanți ai populației majoritare o numesc „limbă moldovenească”. Și ziceam că fac trimitere la acest articol 13 din Constituție. Eventual, dacă se modifică Constituția, se rezolvă problema în aspect politic?Mircea V. Ciobanu: „Cel puțin s-ar clarifica niște lucruri și nu ar mai fi o temă de discuție, pentru că ea în esență astăzi nu există această temă, nu am mai auzit demult chiar și cei care se revoltă de ceva ca să spună că de ce se studiază în școală, chiar și în școlile ruse sau în școlile cu predare în alte limbi limba este limba română. Înseamnă că toată lumea o știe, dar este o noțiune politică, noi știm foarte bine și de unde bate vântul. Ne pare foarte rău că își bat capul numaidecât vecinii noștri estici cum vom numi noi limba - română sau moldovenească. Adică pe cineva îi deranjează și este limpede de ce îi deranjează. Pentru că, dacă este limba română, atunci bineînțeles că noi suntem români, iar dacă noi suntem români, de ce trăim în două țări? Adică teama aceasta că logica noastră va continua și va face și pașii următori îi pune în gardă și cred ei că, iată, cu „limba moldovenească” în Constituție, ei vor fi mai liniștiți. Nu este adevărat! „Limba moldovenească” în Constituție, spre deziluzia celor care o promovează insistent și nu vor să se schimbe lucrurile, este un factor mai degrabă destabilizator, pentru că este un motiv de polemică la nesfârșit. Scriem limba română și deja acest amănunt cu denumirea dispare din oficiu și toți ne concentrăm numai asupra faptului cine ar trebui să cunoască limba română, de ce ar trebui să vorbească limba română și populația băștinașă, dar și cei care, păstrându-și obligatoriu, eu țin la identitatea fiecăruia și-i las să-și studieze în primul rând limba lor proprie, dar să cunoască și limba țării în care trăiesc.” Europa Liberă: Unii demnitari chiar de la Moscova au insistat și mai continuă să insiste să fie protejată limba rusă în Republica Moldova. Chiar au fost și solicitări, demersuri ca limba rusă să fie o a doua limbă de stat.Mircea V. Ciobanu: „Da, cred că noi am putea să improvizăm un fel de lege, în care să spunem că în Republica Moldova este protejată limba rusă, limba ucraineană, limba găgăuză, limba bulgară, limba chineză, limba engleză, limba franceză și tot așa, epuizându-le pe toate, ca limbi ale reprezentanților acestor popoare și care au dreptul să comunice între ei în orice limbă posibilă, fără niciun fel de restricții. Iată cam așa ar trebui să fie reformulată. Așa cum ni se cere nouă, mai mult bătând cu pantoful în masă, de fapt, cer privilegii, încă ar fi cum ar fi dacă ar fi privilegii pentru o limbă, dar o fac în detrimentul altor limbi. În primul rând, în detrimentul limbii române, pentru că ea atunci va fi substituită de o limbă pe care o vorbesc în jur de 10 la sută din populație, va înlocui limba majoritară, pe de altă parte, și aici e obijduitor pentru aceste populații minoritare de la noi, că acest privilegiu de fapt va discredita, va diminua rolul celorlalte limbi ale minorităților care sunt chiar mai mari decât cele rusești. Mă refer la ucraineană, la găgăuză, adică va fi substituită limba unei minorități sau unor minorități, sau tuturor minorităților prin limba rusă. Asta este problema, nu-i în aceea că cineva atacă limba rusă. Dimpotrivă.”Europa Liberă: Evident, limba înseamnă foarte mult pentru un om și pentru o națiune și atitudinea față de ea la fel. Cum vi se pare atitudinea alolingvilor de a dori să studieze limba română? Mircea V. Ciobanu: „Ei, acum ce să vorbesc eu de alolingvi? În toată lumea lucrurile acestea s-au rezolvat de obicei prin faptul că nu ai avut de ales, adică trebuia s-o cunoști ca să poți comunica cu toată lumea. La noi a existat o „tradiție” că se mai discuta și în limba rusă atunci când unii nu cunoșteau alte limbi și situația ca și cum se rezolva acolo și ei nu prea înțeleg de ce trebuie să cunoască limba română, fie să-i spună ei și moldovenească, că nu asta contează. Problema, de fapt, iese că-i a minoritarilor, se integrează sau nu se integrează. În orice altă țară dacă mergi, te integrezi atunci când cunoști limba vorbită de majoritatea populației și cu cât mai repede o faci, cu atât mai ușor te integrezi.”Europa Liberă: Pe final, câteva concluzii. Una care îmi vine acum în minte e că tinerii trebuie să înțeleagă că în mâinile lor este destinul limbii, grija de a vorbi cât de cât îngrijit.Mircea V. Ciobanu: „Ar fi ideal, așa cum spuneți Dvs., ca, în primul rând, asta s-o remarce, să și-o ia ca instrument obligatoriu tinerii, pentru că până la urmă ei sunt viitorul și cu siguranță că ei au mai multe șanse să se afirme și în acest sens.”