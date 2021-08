Ștefan Bănică Jr, supărat pe fosta soție că a vândut apartamentul fără acordul lui

13:10

La ce vârstă și cu cine și-a pierdut fecioria Andreea Esca. Știrista de la PRO TV, în vârstă de 48 de ani, are în prezent o familie extrem de frumoasă. Din anul 2000 este căsătorită […] The post La ce vârstă și cu cine și-a pierdut fecioria Andreea Esca. Știrista de la Pro TV a recunoscut totul appeared first on Cancan.