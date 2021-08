Nicoleta Luciu: ”Îmi era foarte frică de el. Dacă nu era alcoolic, ar fi un om extraordinar”

14:20

Câte clase are, de fapt, Andreea Mantea? Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate prezentatoarea de televiziune din România. De-a lungul timpului, vedeta a reușit să își câștige respectul și admirația prin munca pe […] The post Și ei îi este rușine! Câte clase are, de fapt, Andreea Mantea. Vedeta Kanal D s-a angajat ca picoliță în clasa a noua appeared first on Cancan.