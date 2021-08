Primii jucători sacrificați după venirea lui Petrescu la CFR » Foști jucători importanți sunt așteptați să-i înlocuiască

20:20

Dinamo - FC Argeș 0-2 | Andrei Prepeliță, antrenorul piteștenilor, mai așteaptă întăriri.Toate detaliile despre Dinamo - FC Argeș, AICI!„Am stat bine în teren, iar când am avut ocazia am marcat. I-aș da nota 10 lui Tănase! A avut două execuții extraordinare. A făcut un meci foarte bun și tactic, a muncit foarte mult. Ce rost are să vorbim despre Tănase? Știți foarte bine ce fotbalist e! De-asta am insistat să vină la Pitești. ...