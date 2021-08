El este motociclistul care și-a pierdut viața în accidentul din Costești, Iași. Alex avea doar 29 de ani

22:40

Astăzi, 28 august, a fost desemnată câștigătoarea Miss Univers România 2021. Competiția a avut loc în București, iar la finalul galei modelul Carmina Olimpia Cotfas a fost încoronată. Tânăra a impresionat juriul și va reprezenta […] The post Ea este câștigătoarea Miss Univers România 2021! Carmina Olimpia Cotfas va reprezenta țara în finala mondială din Israel appeared first on Cancan.