BANCUL ZILEI | O femeie geloasă îl pune pe partener să poarte un tricou „special” când iese cu băieții

14:10

Iuliana Pepene s-a ”teleportat” la mare pe final de sezon estival, iar acolo a călcat pragul cluburilor. Le-a luat la rând: Loft, Fratelli… Și s-a simțit bine ”Bomba de energie”, așa cum au supranumit-o colegii […] The post Și-a scos ”pepenașii” la interval. Cum am filmat-o pe știrista Iulia Pepene pe plajă appeared first on Cancan.