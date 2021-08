Celebrul avocat Florian Șurghie a „rupt gura târgului” cu un Bentley de toată frumusețea

20:20

Relația dintre Ramona Olaru și Cuza de la Noaptea Târziu a fost una tumultoasă, presărată cu numeroase despărțiri și împăcări. În cele din urmă, se pare că foștii iubiți au mers pe drumuri separate, iar […] The post Ramona Olaru, primele declarații după ce Cuza s-a afișat cu o altă domnișoară! Ce spune vedeta despre acest lucru. „El are pe altcineva…” appeared first on Cancan.