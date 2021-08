N-a crezut în coronavirus și vaccin, dar acum îi îndeamnă pe toți să se imunizeze. Un român a stat 3 săptămâni la ATI: ”Am crezut că mor”

11:30

Rică Răducanu a ajuns la onorabila vârstă de 75 de ani, având o carieră de mai bine de 50 de ani în industria fotbalului. Fostul portar al echipei Rapid a vorbit, în cadrul unui interviu, […] The post Ce pensie încasează lunar Rică Răducanu. Fostul portar are 50 de ani de carieră în industria fotbalului appeared first on Cancan.