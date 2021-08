Ce job a avut Zanni înainte de a deveni celebru: „Eram un simplu…”

13:10

Cabral este pasionat, mai nou, de navigatul pe mare. Prezentatorul TV a vizitat mai multe țări pe velier și are în plan să le ofere tinerilor care doresc să își unească destinele, o experiență unică, […] The post La 43 de ani, Cabral și-a descoperit o nouă pasiune. “Regula e să ieșim în apele internaționale. Încep să…” Ce plan are prezentatorul TV appeared first on Cancan.