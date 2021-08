Tadici, surprins în timp ce îşi înjură jucătoarele la pauză: „Dobitoacele dracu” VIDEO

21:30

O americancă pe nume Christina Revels-Glick se afla la plajă, în momentul în care a simţit nevoia să se autosatisfacă. Şi-a dat seama că nu este foarte multă lume în jur, aşa că a folosit un vibrator pe care a încercat să îl ascundă sub un prosop. Tânăra a fost pusă sub acuzare pentru comiterea a două infracţiuni, iar ulterior a fost eliberată pe cauţiune. Totuşi, ea riscă un an de închisoare, conform Daily Star.