Cum s-a distrat Armin Nicoară la petrecerea burlacilor: „Femei, băutură și dans”. Ce a spus Claudia Puican

14:00

Un accident grav a avut loc, luni, pe linia de cale ferată București – Constanța. O persoană a căzut sub tren și a murit. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs tragedia. (VEZI […] The post Accident grav pe linia de cale ferată București – Constanța. O persoană a căzut sub tren și a murit | FOTO appeared first on Cancan.