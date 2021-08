Ce trebuie să facă românii deja imunizați pentru a se înscrie la Loteria de vaccinare

14:50

Gabriela Prisăcariu se află în ultima lună de sarcină. Soția lui Dani Oțil le-a dezvăluit fanilor câte kilograme a luat în greutate până în momentul de față, dar și ce dietă a ținut pentru a […] The post Cum arată Gabriela Prisăcariu în ultima lună de sarcină + Câte kilograme a luat în greutate soția lui Dani Oțil appeared first on Cancan.