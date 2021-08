Armand: „De un an de zile se chinuie sărmanii să mă înlăture şi nu mai ştiu ce să facă”. Primarul a distribuit pe Facebook melodia „Don’t Stop Me Now”

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a reacţionat, luni seară, după ce PSD a anunţat semnarea unui protocol cu Pro România, ALDE, PER şi PPUsl pentru demiterea sa. „De un an de zile se chinuie sărmanii să mă înlăture şi nu mai ştiu ce să facă”, a afirmat primarul care a distribuit pe Facebook melodia Queen „Don’t Stop Me Now”.

