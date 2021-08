Prognoza meteo pe o lună - schimbări radicale. Când se întorc VIJELIILE? Cum va fi vremea până pe 27 septembrie

09:00

Astăzi se ia o decizie privind condițiile de începere a noului an școlar. De o lună întreagă vorbim despre scenarii și așteptăm o hotărâre concretă și coerentă. În doar câteva ore are loc o ședință la Ministerul Sănătății în cadrul căreia se vor stabili toate aceste lucruri, relatează Realitatae PLUS.