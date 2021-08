Arbitru celebru delegat de UEFA la meciul Macedonia de Nord - România » A arbitrat ultima finală de Ligă

13:30

Luni au avut loc primele meciuri de la US Open 2021, o competiție care se anunță foarte spectaculoasă, mai ales în secțiunea feminină, unde tabloul este aproape perfect.Doar două jucătoare din top 50 WTA lipsesc: americancele Serena Williams și Sofia Kenin. În rest, lupta este deschisă, iar US Open a început cu Ashleigh Barty și Naomi Osaka din postura de mare favorită. Australianca este pe val, în timp ce Osaka a câștigat deja de două ori la US Open. ...