Trupa Dream Theater concertează în București, în 2022, pentru a promova noul album

Trupa DREAM THEATER va ajunge la București pe 29 mai 2022, pentru a prezenta live publicului din România noul produs discografic intitulat „A View From The Top Of The World”, album care va fi lansat pe 22 octombrie 2021, prin InsideMusic.

