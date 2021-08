FOTO-VIDEO | Antrenorul se bucură de libertate! Reghecampf, în maşină cu o tânără provocatoare

15:00

Ediție incendiară, astăzi de la ora 18, la Culisele Statului Paralel. Avem documentele pe care noul ministru de finanțe, Dan Vîlceanu, le voia pierdute. Vă arătăm în exclusivitate afacerile pe care familia ministrului le are, dar și toate legăturile politice. Și tot astăzi discutăm despre personajul controversat numit de Biden într-o funcție cheie la Uniunea Europeană. Am desfăcut ițele și vă spunem ce am descoperit în legătură cu România.