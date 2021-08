Bucurie mare în familia Nicoletei Voicu! Artista şi fiul său s-au împăcat

12:50

Un turist român a comparat prețurile din insula Thassos şi cele de pe plaja Venus-Saturn, din care reiese că prețurile de pe litoralul românesc sunt aproape duble. Bărbatul s-a arătat revoltat de prețurile practicate în […] The post Surpriză colosală pentru un român ajuns pe litoral. Nici nu i-a venit să creadă ce a putut găsi într-un restaurant din Saturn appeared first on Cancan.