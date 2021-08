Vestea sezonului pentru Dinamo vine chiar înaintea derby-ului cu FCSB: „De azi se schimbă întreaga filosofie! Vă spun și primul transfer”

15:30

FCSB a anunțat oficial transferul lui Claudiu Keșeru (34 de ani), care revine astfel la echipa roș-albastră.Vicecampioana României, care are un început de sezon mult sub așteptări, se întărește pe plan ofensiv, acolo unde i-a pierdut pe Florinel Coman și Florin Tănase (accidentați) și Olimpiu Moruțan (vândut la Galatasaray). FCSB a anunțat transferul lui Claudiu Keșeru, care „a semnat contractul și se va antrena miercuri sub comanda lui Edward Iordănescu”. ...