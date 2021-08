Document oficial: Sub ce reguli începe școala și ce se întâmplă după confirmarea unor cazuri Covid

Două scenarii vor fi aplicate pentru a stabili regulile sub care începe noul an școlar 2021/2022, sub și peste rata de infectare de șase cazuri la mie în ultimele 14 zile, prevede un ordin comun semnat de ministerele Educației și Sănătate aflat în stadiu de document de lucru, relatează EduPedu. Scenariul 1 se aplică până […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea