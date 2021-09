VIDEO - Imagini terifiante din Afganistan - Talibanii au agățat de elicopter un bărbat și l-au plimbat deasupra orașului

22:45

Caz fără precedent! O fetiță româncă a fost răpită în Arabia Saudită când avea doar 8 ani. Copila nu are voie să comunice cu mama ei, nu are acces la educație și spune că este bătută și abuzată de tată. Sătulă de chinurile îndurate, Hana a reușit să lanseze un apel disperat către președintele Klaus Iohannis, dar și către MS Regele Salman al Arabiei Saudite. Hana își dorește să se întoară în România, acasă la mama ei, pentru a scăpa de abuzurile la care este supusă de cel căruia îi spune tată. Mama copilei, care are acum 15 ani, a povestit marți seară, la Realitatea Plus, chinurile prin care a trecut în Arabia Saudită alături de fetița ei.