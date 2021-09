Scandal în sânul unui clan din Iași! Adrian Corduneanu și fratele său sunt la cuțite, iar în scenă au intrat și soțiile. Care este mărul discordiei

17:50

Cosmin Olăroiu a trecut prin clipe de coșmar! Antrenorul a fost jefuit, în plină stradă, în timp ce se afla cu soția sa în vacanță la Milano. Hoții au folosit metoda „îmbrățișarea”. Conform Ilgiorno.it, Olăroiu se […] The post Cosmin Olăroiu, jefuit în plină stradă, la Milano. Cât costă ceasul de care a fost păgubit antrenorul appeared first on Cancan.