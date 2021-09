Teodora Sava, fosta concurentă de la X Factor, a lansat a doua sa piesă. Cum sună ”Never Enough”

Teodora Sava, fosta concurentă de la X Factor, a lansat a doua sa piesaă. "Never Enough" vine la numai 6 luni de "FIRST" primul single oficial.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1