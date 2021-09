Valul patru își face simţită prezența în România! Încă o localitate impune restricții din cauza numărului mare de cazuri de Covid

09:50

În urmă cu o zi, Alexia Eram a împlinit vârsta de 21 de ani. Aceasta a avut parte de o surpriză uriașă, la miezul nopții, când oamenii dragi au venit să îi cânte ”la mulți […] The post S-a întâmplat de ziua Alexiei Eram! Mario Fresh, surprins alături de Chelsea, fata cu care era suspectat că are o relaţie la ”Splash! Vedete la apă” appeared first on Cancan.