Spania a atins obiectivul de a vaccina 70% din populaţie împotriva Covid-19

21:00

Este BLOCAJ total în coaliția de guvernare! USR boicotează ședința de guvern care are loc chiar la această oră, cu o oră întârziere. Ședința de guvern se desfășoară în absența celor 8 miniștri USR-PLUS. Mai mult, liderii USR susțin că secretarii de stat liberali au fost amenințați să se prezenta la sedință în locul miniștrilor. Scandalul a pornit de la „Anghel Saligny”, proiectul prin care primarii primesc 50 de miliarde de lei pentru proiecte de dezvoltare rurală. Proiect pe care Florin Cîțu voia să îl adopte, deși nu avea toate avizele necesare. Și despre care liderii USR susțin că ar reprezenta „o hoție”. Potrivit surselor Realitatea PLUS, premierul poate adopta Ordonanța de Urgență dacă are avizul Consiliului Legislativ, care a venit în urmă cu câteva momente. Dar Florin Cîțu riscă să deconteze politic acest lucru, pentru că adoptarea ar trebui să aibă loc în condițiile unui consens, ceea ce nu se întâmplă în prezent.