Nicola, rănită într-un autobuz din București! ”Am simțit că mi-a zdruncinat creierul”

Se fac pregătiri intense pentru începerea noului an școlar, însă în ceea ce privește anul universitar nu există prea multe specificații. Potrivit ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, universitățile vor decide pe cont propriu cum vor începe […]