Legea junglei în pădurile României. „După ce i-am prins cu Poliţia la furat, au venit la mine acasă şi m-au tocat”

Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat că nimeni nu a încălcat protocolul de colaborare în cazul proiectului privind programul Anghel Saligny şi că nu crede că USR PLUS vrea să iasă de la guvernare. Liderul UDMR a mai precizat că USR PLUS a spus că „va fi de acord cu acest proiect doar dacă noi acceptăm, fără amendamente, proiectul ministrului Justiţiei, ceea ce nu se poate. Noi am considerat că este o presiune, este un şantaj şi am spus – nu”.