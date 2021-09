Cîţu, în plină criză guvernamentală: Succes, România! Astăzi câştigăm big time

22:45

Ministrul demis al Justiţiei Stelian Ion a transmis că povestea ce a dus la demiterea sa are un substrat nevăzut, ce are legătură cu procedura de numire a procurorilor.El spune că premierul nu are respect pentru lege şi „având în vedere antecedentele sale, poate că nu este de mirare”. Potrivit lui Stelian Ion, premierul şi-a asumat propria plecare şi sbliniază că documentul original pentru avizarea PNDL 3 nu a fost încă transmis.