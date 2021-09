Ștefan Stan, dezvăluiri emoționante: ”Au început pariurile, avea 2,5 cotă!”. Bere și grătar după ce a aflat că va fi din nou tată!

20:40

Cristina Ciobănaşu, probleme de sănătate! Vedeta le-a mărturisit admiratorilor săi faptul că în această perioadă o alergie des întâlnită îi dă bătăi de cap. Mai mult, actriţa a explicat cum se manifestă. Cristina Ciobănașu are […] The post Cristina Ciobănaşu, probleme de sănătate. Ce se întâmplă cu artista: „Sunt pe vibe de alergie” appeared first on Cancan.