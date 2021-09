Juan Emmanuel Culio, primele cuvinte după revenirea la CFR Cluj: „Nu am vrut să zic, dar de asta am plecat anul trecut”

17:50

Cosmin Contra, 45 de ani, a reacționat pentru Gazeta Sporturilor după ce a fost criticat dur de fanii lui Dinamo, fosta sa echipă.„Orice punct de vedere am nu o să intereseze pe nimeni. Dacă cei din DDB se simt mai bine când mă acuză pe mine, atunci să fie sănătoși. Eu știu cât am suferit 4 luni acolo și cât am încercat să fac treabă într-o atmosferă imposibilă creată de spanioli. Am crezut într-un proiect care a fost o minciună de la început. ...