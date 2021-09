Bărbat reţinut pentru corupere sexuală şi racolare de minori. Victimă i-a căzut o fată de 14 ani

13:15

Pilotul de 26 de ani e în faţa unei performanţe remarcabile. Are nevoie de o clasare în Top 3, la Raliul Iașului (Pro X), etapă de pe macadam, care are loc în weekend. Evenimentul va strânge la start un total de 77 de echipaje. Pilotul clujean are patru victorii din patru în actuala stagiune.