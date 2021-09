Decizia CNSU privind ordinul comun referitor la începerea școlii. Prezență fizică la cursuri a tuturor elevilor până la incidența de 6 la mie

12:50

Zahărul este unul dintre cele mai nocive ingrediente din dieta oamenilor. Din acest motiv, îndulcitorii fără zahăr precum xylitolul au devenit tot mai populari. Xylitolul, sau zahărul de mesteacăn arată și are gust de zahăr, dar are mai puține calorii și nu crește nivelul zahărului din sânge. Mai multe studii sugerează că are diferite beneficii […]