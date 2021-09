Jean Paler și-a povestit drama. “Sunt cardiac cronic. M-au uitat toți, parcă nici nu exist!” Ce interdicție a primit de la doctori

09:30

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal și tenis cu ajutorul cărora țintim profitul. Ne vom îndrepta atenția către duelurile din preliminariile CM 2022 din Qatar dar și către turneul US Open. Vrei […] The post Biletul Zilei: Tripla câștigătoare vine din fotbal și tenis »» appeared first on Cancan.