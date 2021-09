Mihai Tudose: Dacă Florin Cîțu rămâne, USR ajunge în borcanul cu murături. PNL vrea să confiște PNDL

Fostul premier PSD Mihai Tudose nu are încredere în declarațiile liderilor USR Plus privind retragerea de la guvernare. Pe de altă parte, a declarat europarlamentarul la Realitatea Plus, dacă Florin Cîțu rămâne în fruntea Executivului, atunci partidul lui Barna și Cioloș "va ajunge în cămară, printre murături".

