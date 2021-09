Ioana Mihăilă, apel către români: Vaccinați-vă! Suntem în valul 4 al pandemiei

17:20

Precipitațiile-record în urma uraganului Ida care a lovit SUA au făcut cel puțin opt victime în New York și New Jersey, puternic lovite de ploi torențiale. În New Yorkul aflat de miercuri noapte în stare de urgență din cauza dezastrului natural, apele s-au revărsat la metrou, pe străzi şi în casele oamenilor, potrivit Digi24. Circulaţia […]