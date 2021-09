Sute de persoane, cercetate penal în dosarul certificatelor FALSE de vaccinare. Anunțul M.A.I.

16:45

Fostul premier PSD Mihai Tudose nu are încredere în declarațiile liderilor USR Plus privind retragerea de la guvernare. Pe de altă parte, a declarat europarlamentarul la Realitatea Plus, dacă Florin Cîțu rămâne în fruntea Executivului, atunci partidul lui Barna și Cioloș "va ajunge în cămară, printre murături".