Larisa Munteanu, împăcare surprinzătoare! Fosta concurentă de la „Burlacul”, declarație de dragoste pentru bărbatul care o teroriza. „Nu aș putea să rezist fără tine nici o zi”

13:00

Cel mai popular și îndrăgit cuplu de la ”Puterea Dragostei” a ajuns la ”cuțite”. Fosta concurentă Bernadette se simte în pericol în urma unor amenințări venite din parte fostului iubit din emisiune. Scandal monstruos […] The post Berna, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” este pe punctul de a ceda psihic: ”Nu mai pot! A aflat că am un nou iubit și de atunci trăiesc în teroare” appeared first on Cancan.