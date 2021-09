Pandemia de COVID-19 i-a stricat planurile. “Bagă în noi teroarea și frica!” Avea planificate un concediu de lux

13:10

Toamna și-a intrat în drepturi și a venit cu zăpadă în România. La 2.500 de metri, în zona vârfului Coştila din Bucegi, au căzut deja primii fulgi de nea din acest an. Meteorologii spun că […] The post Toamna a venit cu zăpadă în România! Unde au căzut primii fulgi de nea din acest an appeared first on Cancan.