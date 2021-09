Ce îl macină pe Rădoi: „Avem probleme acolo!” + mesaj pentru jucători: „Să nu ne facem de râs”

19:10

Miralem Pjanic (31 de ani, mijlocaș central) e foarte aproape să ajungă la un acord cu Beșiktaș, Turcia. Bosniacul nu s-a acomodat la Barcelona, club pentru care evoluează din vara anului trecut.„Cele două cluburi sunt în negocieri avansate pentru mutarea lui Pjanic. Un acord pentru un posibil împrumut e foarte aproape”, a scris jurnalistul italian Fabrizio Romano pe Twitter.Besiktas and Barcelona are in advanced talks for Miralem Pjanic. ...