Traficanții se adaptează. Aproape 2 tone de cocaină, descoperite într-un...submarin

09:00

Apar tot mai multe familii care reclamă facturi uriașe la curentul electric. În Sibiu, de exemplu, un bărbat are de plată 27 de mii de euro pentru o singură lună de comsum. A făcut zeci de reclamații, dar pe aplicația de la compania electrică apare aceeași sumă colosală. Și o familie din Alba are de plată în jur de 8.000 de euro, relatează Realitatea PLUS.