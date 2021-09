Orban: PNDL 3, transformat în temă de campanie. Am convingerea că puteam adopta acest program şi fără a provoca un conflict în coaliţie

08:00

Ceea ce mulţi am anticipat se adevereştezilele acestea. Şefia guvernului a reprezentat o pălărie prea mare pentruFlorin Cîţu, lucru pe care Iohannis nu l-a anticipat. PSD a decis să voteze moţiuneade cenzură iniţiată de USR PLUS şi AUR, fapt care închide perioada Cîţu dinistoria României. USR PLUS iese întărit în ochii românilor pentru că reuşeşte,pentru prima dată în istoria ultimilor 31 de ani, să blocheze furtul masiv dinbani publici, scrie profesorul Ştefan Vlaston pe blogul său de pe adevarul.ro.