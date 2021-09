George Simion (AUR): Parlamentarii noștri au fost sunați să nu semneze moțiunea de cenzură

10:45

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatei CATINCA (fostă Morărescu) NARCISA-RAMONA, la data faptelor profesor în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Bacău și coordonator al unui proiect finanțat din bugetul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor europene, tentativă la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, relatează realitateadebacau.net.