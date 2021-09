Simona Halep s-a calificat în optimile US Open 2021

13:00

Iulia Sălăgean a trecut peste divorțul de Alex Bodi și pare mai pregătită ca oricând să-și refacă viața. De o bună perioadă discută tot mai des cu un bărbat, ce-i drept pe internet, însă lasă […] The post Iulia Sălăgean, îndrăgostită din nou?! Ce a spus fosta soție a lui Alex Bodi despre bărbatul de care s-a apropiat. “E frumos și elegant, am standardele mele” appeared first on Cancan.