Elina Svitolina - Daria Kasatkina » Simona Halep își află adversara din „optimi de la US Open

După ce Gigi Becali ar fi insinuat că Anamaria Prodan a avut o relație amoroasă cu Dan Alexa, antrenorul a ales să vorbească despre relația pe care o are cu impresara. „Respect foarte mult aceasta relație. Am contract cu Anamaria Prodan. Este o relație de respect între noi. Țin foarte mult la Laurențiu Reghecampf, dar și la Ana. Este unul dintre cei mai buni impresari români, care de fiecare data când am nevoie de un jucător, ea mi-l aduce și este acolo pentru mine. ...