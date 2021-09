Simona Halep a scăpat de Osaka, dar traseul rămâne infernal! Cum arată drumul până la finala de la US Open

Calificată în optimi de finală la US Open, Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) e din nou inclusă în calculele pentru câștigarea unui turneu major.Simona Halep va juca în turul următor de la US Open cu Elina Svitolina; Partida va avea loc duminică seara, la o oră ce va fi anunțată ulterior de organizatori.Chiar dacă US Open a rămas fără Naomi Osaka, partea de tablou în care se regăsește Halep rămâne una înțesată cu nume importante. ...

