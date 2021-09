MAE: Alți 45 de afgani din categorii vulnerabile au fost evacuaţi azi din Afganistan

21:40

Dacian Cioloș, co-președintele USR PLUS, a declarat, vineri seara, într-o intervenție la Digi24 că atât el cât și Dan Barna au încercat să ia legătura cu președintele Klaus Iohannis în momentul în care s-a declanșat criza în coaliția de guvernare, dar nu au reușit să vorbească cu el. „Nu am discutat cu președintele. Am încercat […]